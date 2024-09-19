«Атлетико» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Лейпциг».

Ставка: гол Гризманна за 2.90.

Ещё одна красивая вывеска сегодняшнего игрового дня в Лиге чемпионов. Две результативные команды. В прошлом сезоне в ЛЧ «матрасники» полагались на Морату и Гризманна. Первый ушёл летом, а вот француз продолжает оставаться главной надеждой Диего Симеоне. На его гол в предстоящей встрече дают коэффициент 2.90.

Новичок Хулиан Альварес пока похож на тёмную лошадку. Тренер стал не так часто задействовать 24-летнего аргентинца, отводя ему поменьше игрового времени. Но в минувшей встрече с «Валенсией» бывший футболист «Ман Сити» вышел на замену и стал автором гола.

У «Лейпцига» забить может любой футболист. С прошлого сезона теплится надежда, что Хави Симонса наконец-то прорвёт и он начнёт колотить голы всем подряд. Но в трёх турах Бундеслиги у него в графе результативных действий стоит 0. Взять гол Симонса можно за 6.00.

А вот Луи Опенда ответственно подходит к важным матчам. Недавно «Лейпциг» обыграл «Байер» благодаря дублю бельгийца. Его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча оценён в 3.20.

Но «матрасники» вдобавок ещё и являются мастерами классной обороны. Да и Ян Облак всегда выручает в опасных моментах. Поэтому лучшим вариантом будет рассмотреть возможных авторов гола в составе мадридцев. И пока больше верится, что если кому-то и удастся забить, то это Гризманну. У него большой опыт в таких матчах.