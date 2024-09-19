«Монако» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Монако» — «Барселона».

Ставки: Роберт Левандовски забьёт за 1.90, Ламин Ямаль забьёт за 3.00.

А что если Александр Головин забьёт каталонцам? Тогда сыграет коэффициент 5.00. Но это маловероятно, ведь российский полузащитник недавно поправился и восстановился после травмы. Ему ещё нужно немного времени, чтобы выйти на пик формы. Вот отдать голевой пас он вполне способен.

«Барселона» невероятна в этом сезоне. Она сносит всех на пути. Каталонцы возглавляют таблицу Примеры, выиграв все пять матчей. Результативность клуба в полном порядке – забито уже 17 мячей. Четыре положил Левандовски, по три Ямаль, Рафинья и Ольмо. Но последний травмирован. А вот у молодого и талантливого 17-летнего Ламина есть отличные шансы забить. На его гол предлагают поставить с коэффициентом 3.00. В чемпионате Испании его результативная серия длится все пять туров.

Никак не хочет стареть Левандовски. С годами он стал как будто ещё точнее, выносливее и изобретательнее. Он забивал в трёх из пяти последних матчей за «Барселону». Букмекеры больше верят в его голевое чутьё и предлагают коэффициент 1.90 на индивидуальный тотал поляка больше 0.5 мяча. Плюс если вдруг пенальти, то бить его пойдёт Роберт.