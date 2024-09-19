Фрибет до 100 000 рублей на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона»!

19 сентября состоится матч стартового тура группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Пока Александр Головин будет противостоять звёздному сопернику, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ к этой или любой другой встрече. Нужно просто выполнить простые условия:

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Головину будет противостоять самая серьёзная оппозиция. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски провёл за клуб 100 матчей и забил 63 гола. Чаще на аналогичном отрезке за каталонцев отличались только Луис Суарес и Самуэль Это’О. Кроме того, сине-гранатовые выиграли все пять матчей сезона чемпионата Испании и единолично возглавляют турнирную таблицу внутреннего первенства.

Однако в матче последнего тура Примеры травму получил один из лидеров «Барселоны» Дани Ольмо. Полузащитник вышел на игру в стартовом составе, забил гол, но был заменён на 61-й минуте.

«Монако» в чемпионате Франции замыкает тройку лидеров. Монегаски ещё не знают поражений и победили в трёх из четырёх встреч. Российский хавбек Александр Головин пока втягивается в сезон.

В последний раз соперники встречались в августе. В рамках товарищеской встречи «Монако» со счётом 3:0 одержал победу. Головин в той игре участия не принимал.

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