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«Адмирал» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита

«Адмирал» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита
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20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» будет принимать московское «Динамо» на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Начало встречи – в 12:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Шансы клуба из Владивостока оценили в 3.65. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Итоговая победа «Адмирала» идёт за 2.60, итоговый успех «Динамо» доступен за 1.55.

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