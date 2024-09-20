«Адмирал» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита

20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» будет принимать московское «Динамо» на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Начало встречи – в 12:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Шансы клуба из Владивостока оценили в 3.65. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Итоговая победа «Адмирала» идёт за 2.60, итоговый успех «Динамо» доступен за 1.55.