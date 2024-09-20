«Адмирал» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Адмирал» — «Динамо».

Ставка: гол Джордана Уила за 4.00.

Регулярный чемпионат подопечные Леонида Тамбиева начали с победы над «Витязем» (3:2), но затем уступили в двух встречах подряд – «Куньлуню» (4:5 ОТ) и ЦСКА (2:6). В этом нет ничего удивительного. «Драконы» в этом сезоне показывают добротный хоккей, а армейцы в тот момент поймали кураж.

Зато в минувшей встрече «моряки» повторили собственный рекорд результативности, взяв реванш у «Куньлуня» со счётом 7:1. Шулак оформил дубль, а Гутик, Старков и Шэн набрали по три очка по системе «гол+пас». Добавим, что это была первая игра «Адмирала» на домашнем льду в этом сезоне.

Вторая пройдёт с московским «Динамо», которое проваливает старт регулярного чемпионата. Тревожный звоночек прозвучал уже в первом матче сезона. Бело-голубые уступили «Куньлуню» (1:3), но затем обыграли «Северсталь» (3:1). В тот момент можно было простить поражение от «драконов», если бы не очередные неудачные игры.

Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4), немного расслабились, победив минское «Динамо» (6:3), а в последней встрече вновь уступили. На этот раз в московском дерби с ЦСКА (1:3). В такие тяжёлые моменты должен поднять боевой дух на льду капитан команды Никита Гусев. В комментариях после поражения от армейцев он высказался, что бело-голубым нужно вытаскивать из себя всё во время поездки на Дальний Восток. Вот только взаимоотношения между «Адмиралом» и «Динамо» непростые. «Моряки» выиграли три из пяти последних встреч. Но последние две игры остались за москвичами. В каждой забрасывал Джордан Уил.

Никита Гусев – отличный ассистент канадца. С учётом его рвения и мотивации, а также статуса капитана в нём нет никаких сомнений. Если его тройка выдаст лучший результат, то одну из шайб должен забрасывать Уил. Поставить на это можно с коэффициентом 4.00. И, кстати, в этом сезоне канадец пока не забивал. Может быть, пора?