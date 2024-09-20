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«Авангард» — «Автомобилист»: эксперты оценили шансы

«Авангард» — «Автомобилист»: эксперты оценили шансы
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20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с «Автомобилистом» на «G-Drive Арене» в Омске. Начало встречи – в 16:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.20. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2200 рублей.

Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Победа «Авангарда» с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 1.70, итоговый успех «Автомобилиста» доступен за 2.20.

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