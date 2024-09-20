«Зенит» — «Факел»: букмекеры оценили шансы

В субботу, 21 сентября, сыграют петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 82% вероятности.

Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 16.00 — это около 6% вероятности. Заключить пари на ничью предлагают за 7.30 (12%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.55.

Если хозяева выиграют с разницей минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.59.