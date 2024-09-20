«Рубин» — ЦСКА: прогноз букмекеров

В субботу, 21 сентября, сойдутся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Рубина» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50 — это примерно 27% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что матч Российской Премьер-Лиги не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.