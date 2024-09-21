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Букмекеры назвали шансы «Зенита» разгромить «Факел»

Букмекеры назвали шансы «Зенита» разгромить «Факел»
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Сегодня, 21 сентября, сыграют петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 82% вероятности.

Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 16.00 — это около 6% вероятности. Заключить пари на ничью предлагают за 7.30 (12%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.55.

Заключить пари на разгромную победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.35, это примерно 42% вероятности.

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