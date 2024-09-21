«Рубин» — ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.16.

Если в конце августа подопечные Рашида Рахимова выдали серию из трёх побед, то возвращение после сентябрьской международной паузы принесло два поражения в двух матчах — от «Крыльев Советов» в чемпионате России и от «Зенита» в Кубке России. В обоих случаях — со счётом 0:2.

Столичный ЦСКА, в свою очередь, должен быть на кураже. В будние дни клуб на своём поле в Кубке России обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Такого территориального преимущества, как в других домашних матчах с сильными соперниками — «Локомотивом» (0:1) и «Зенитом» (0:1), — не было. Зато теперь удалось реализовать моменты и добиться победы.

У армейцев в этом сезоне собрался неплохой состав, есть хороший тренер. Но в целом по сезону остаётся ощущение, что им не хватает нападающего высокого класса. Тамерлан Мусаев хорош, но пока ещё растёт. А Секу Койта и Саулю Гуарирапе, по словам Марко Николича, требуется время, чтобы показывать свой уровень.

Получается, что красно-синие спокойно справляются с середняками и аутсайдерами — победы над «Оренбургом» (5:1), «Акроном» (4:0) и «Ахматом» (2:0) это подтверждают. А взломать оборону претендентов на топ-3 РПЛ получается редко. Если вообще получается. Однако недавний матч с «Зенитом» показал, что оборона «Рубина» сейчас далека от идеала.

При этом атакуют казанцы в последнее время тоже плохо. Последний гол получилось забить ещё в августе. На таком фоне можно подумать над лобовой победой ЦСКА. Альтернативный вариант с подстраховкой — тотал меньше 3.5 мяча и гости не проиграют. Всё же пропускают хозяева не так много, а на домашнем стадионе могут собраться.