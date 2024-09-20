«Адмирал» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Адмирала» с форой (0) за 2.65.

«Как только я заглянул в графу история личных встреч, то поймал лёгкое удивление. Поделюсь им с вами. Например, за два последних матча в рамках прошлого сезона команды забросили на двоих (с учётом ОТ) 16 шайб. А перед этим голевым изобилием было три матча, за которых в сумме было всего восемь заброшенных шайб. Короче, больше ничего интересного, кроме, пожалуй, побед. За всю историю личных встреч в КХЛ счёт 16:5 в пользу «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Раз уж исторически «Адмиралу» тяжело противостоять именитому сопернику, можно обратиться к текущей форме команды, где очевидное преимущество будет именно на стороне приморцев, которые на старте сезона набрали пять очков из восьми возможных. Да-да, у бело-голубых тут похуже: 4 очка из 12 возможных. У команды Кудашова три поражения в четырёх матчах с разницей голов 12:16. «Динамо» на старте нервничает, и это проявляется в каких-то деталях: много брака, плохая дисциплина, срывы главного тренера на молодого журналиста. Шутка ли, после последней игры на традиционном общении с журналистами Кудашов даже мне на банальный вопрос о несдержанности Пакетта ответил «металлическим» голосом. Хотя журналисты-то тут при чём?

По игре: «Адмирал» великолепен в плане командной скорости, они будут пытаться играть быстро. «Динамо» после перелёта и пока на старте довольно тяжёленькая команда станет играть от печки и мало будет позволять приморцам. Если «Адмирал» быстро забьёт, то игра раскроется, если нет, то могут долго катать без шайб. Если забьёт «Динамо», то станет ещё хуже. Я не шучу, по тому, что я видел в этом сезоне, ожидаю, что именно «Динамо» будет играть вторым номером. Игра в неравных составах выйдет на первый план.

Мне очень понравился «Адмирал» в прошлом матче, и я готов рискнуть, несмотря на прагматичный хоккей Кудашова вкупе с мастерством и опытом игроков. К тому же кэф просто подарок. Кто менее рисковый, чем я, берите «Адмирал» с форой (+1). Жду, что «Адмирал» выиграет за счёт скорости. «Адмирал» фора (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».