«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.90.

«Команды свои матчи сыграли 17 сентября и получили трёхдневную передышку перед очным противостоянием. Можно обратится к тому, как команды играли в прошлом сезоне, и там был полный паритет по две победы, правда, «Авангард» одну победу сумел одержать за пределами основного времени. И по составу, и по амбициям клуба, наверное, команды сопоставимы, хотя «Авангард» сейчас всё-таки ослаблен травмами. Но у «Авангарда» будет определённое преимущество за счёт домашней арены.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» на выезде пока играет плохо – два поражения в Нижнем Новгороде и Уфе. А победа над «Салаватом Юлаевым» дома со счётом 6:1 — это скорее такая аномалия, исключение, нежели какая-то стабильность, потому что уже дальше домашний матч проиграли «Барысу», который до этого вообще ещё не побеждал.

Поэтому я здесь исхожу из того, что игра будет не самая результативная, потому что и команда Николая Заварухина на выезде всегда старается нивелировать сильные стороны соперника, сыграть в своём хорошем большинстве, найти какую-то возможность в контратаку сыграть, ну и «Авангард» пока на старте сезона не выглядит командой, которая способна вскрывать эти эшелонированные редуты из обороны. Поэтому я здесь выбираю тотал меньше 5», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».