«Аугсбург» — «Майнц»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Майнц».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.06.

«Аугсбург» и «Майнц» сыграют друг с другом в рамках 4-го тура Бундеслиги. «Фуггеры» в прошлом туре одержали свою первую победу в сезоне — над «Санкт-Паули» дома со счётом 3:1. Ближе к концу соперник атаковал, «Аугсбург» оборонялся всей командой, уже в добавленное время в быстрой атаке он забил третий мяч наконец. Победу команда Йесса Торупа одержала. «Аугсбург» набрал четыре очка за три тура. Он идёт на 11-м месте.

Что касается «Майнца», то он пока идёт без побед — с двумя очками на 15-м месте. Стартовали «карнавальщики» неплохо, с двух ничьих — со «Штутгартом» поделили они очки в гостях. Хотя там, конечно, повезло в целом по игре команде. У «Штутгарта» было много моментов. А вот в последнем туре «Майнц» проиграл «Вердеру» дома, причём, играя в большинстве с 60-й минуты. Пропустили подопечные Бо Хенриксена на 69-й минуте.

«Майнц» — агрессивно играющая команда, смелая, при этом показывающая достаточно простой футбол, в котором важны высокая скорость и интенсивность. И в общем, по ходу прошлого сезона Хенриксен пришёл, множество проблем решил и спас команду от вылета. Сейчас пока мы видим, что клуб, в общем, стилистически не изменился, а к результатам есть вопросы.

И вот игра с «Аугсбургом» в гостях — клуб обновил свой состав. «Аугсбург» пока, в общем, идёт, наверное, на своём уровне. Единственное поражение, которое команда потерпела — разгромное от «Хайденхайма» во 2-м туре (0:4). По счёту оно точно незаслуженное. А исход, наверное, логичный. По счёту — слишком жёстко.

В общем, я в этом матче жду голов, но небольшого количества. Потому что бывают матчи, когда «Аугсбург», играя дома, может засушить игру, например, поведя в счёте. Не думаю я, что будет игра супероткрытой, поэтому возьму такую ставку — количество голов два или три в матче с котировкой 2.06. Я думаю, что такая ставка может вполне пройти», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».