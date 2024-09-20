«Алавес» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Алавес» — «Севилья».

Ставка: победа «Алавеса» с форой (-1) за 3.15.

«В 6-м туре чемпионата Испании между собой встречаются пока ещё соседи по турнирной таблице. Хозяева команда «Алавес» имеет семь очков и идёт на девятом месте, а гости футболисты «Севильи» набрали в пяти играх пять очков и занимают 13-ю строчку.

«Алавес» в своём последнем матче встречался на выезде с «Эспаньолом» и уступил 2:3. А «Севилья» обыграла дома «Хетафе» — 1:0.

У хозяев травмирован Уго Новоа, а вот у гостей список очень обширный: Альберт-Самби Локонга, Луак Баде, Сусо и дисквалифицированный защитник Хуанлу Санчес.

В прошлом чемпионате «Алавес» дважды обыграл «Севилью» — 3:2 в гостях и 4:3 дома.

Понятно, что недавняя первая полноценная победа «Севильи» придаст ей уверенности, но травмы и дисквалификации вряд ли позволяют этой команде с оптимизмом смотреть в предстоящий матч.

«Алавес» после гостевого поражения от «Эспаньола» будет настроен весьма решительно и постарается порадовать родные трибуны. Хозяева одержат победу с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».