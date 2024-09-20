«Адмирал» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ во Владивостоке

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«На старте чемпионата приморцы в отличных кондициях, много забивают и демонстрируют свой фирменный характер. А на бело-голубых у «Адмирала» будет особая мотивация. Ведь в составе команды – сразу трое бывших динамовцев. Да ещё и обошлись с Коноваловым и Ко в столице некрасиво: повесили всех собак за неудачный прошлый сезон и демонстративно выгнали.

Добавьте фактор своего льда – и выходит, что хозяева являются явным фаворитом. К тому же команда Кудашова не успеет восстановиться после тяжёлого дерби. Победа «Адмирала» будет не только уверенной, но и результативной. Болельщики вновь увидят больше шести заброшенных шайб, а слабые вратари гостей сделают голевое шоу ещё более красочным», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».