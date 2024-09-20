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«Адмирал» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ во Владивостоке

«Адмирал» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ во Владивостоке
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«На старте чемпионата приморцы в отличных кондициях, много забивают и демонстрируют свой фирменный характер. А на бело-голубых у «Адмирала» будет особая мотивация. Ведь в составе команды – сразу трое бывших динамовцев. Да ещё и обошлись с Коноваловым и Ко в столице некрасиво: повесили всех собак за неудачный прошлый сезон и демонстративно выгнали.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1    

Добавьте фактор своего льда – и выходит, что хозяева являются явным фаворитом. К тому же команда Кудашова не успеет восстановиться после тяжёлого дерби. Победа «Адмирала» будет не только уверенной, но и результативной. Болельщики вновь увидят больше шести заброшенных шайб, а слабые вратари гостей сделают голевое шоу ещё более красочным», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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