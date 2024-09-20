«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 20 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.18.

«К очному противостоянию в Омске «Авангард» и «Автомобилист» подошли, имея в своём активе по семь набранных очков. При этом обе команды свои предыдущие матчи проиграли. Подопечные Сергея Звягина, по-прежнему играющие без травмированных Бердина, Буше и Ткачёва, уступили на выезде «Салавату Юлаеву» — 2:4. А «Автомобилист», у которого список травмированных пуст, неожиданно проиграл дома «Барысу» в «овертайме» — 1:2. Среди лидеров команд сейчас можно отметить Линдена Вея, Илью Рейнгардта и Дамира Шарипзянова у «ястребов», и Анатолия Голышева, Брукса Мэйсека и Стефана Да Косту у «автомобилистов».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне омичи у себя дома оба раза одолели гостей из Екатеринбурга – 3:2 (ОТ) и 4:2. Учитывая, что омичи вернулись домой после третьего поражения подряд, можно предположить, что «Авангард» выйдет на лёд с серьёзным настроем и одержит победу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».