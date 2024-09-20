«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.04.

«Последний выезд получился для «Авангарда» тяжёлым – отсутствие лидеров атаки и перегруженность летними тренировками превратили «ястребов» в тягучую нескоростную команду. Из функциональной ямы сибиряки еще не выбрались. Тем не менее соперников из Екатеринбурга они обыграют. У «Автомобилиста» проблем ещё больше, их нападение буксует даже против аутсайдеров вроде «Барыса».

Это будет типичный «низовой» матч. Звягин даст установку сыграть от обороны, а уральцы вряд ли смогут вскрыть омский капкан. Зрители увидят максимум 3-4 шайбы, зрелищной победа «Авангарда» точно не окажется», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».