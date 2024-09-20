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«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.04.

«Последний выезд получился для «Авангарда» тяжёлым – отсутствие лидеров атаки и перегруженность летними тренировками превратили «ястребов» в тягучую нескоростную команду. Из функциональной ямы сибиряки еще не выбрались. Тем не менее соперников из Екатеринбурга они обыграют. У «Автомобилиста» проблем ещё больше, их нападение буксует даже против аутсайдеров вроде «Барыса».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)    

Это будет типичный «низовой» матч. Звягин даст установку сыграть от обороны, а уральцы вряд ли смогут вскрыть омский капкан. Зрители увидят максимум 3-4 шайбы, зрелищной победа «Авангарда» точно не окажется», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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