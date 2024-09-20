«Акрон» — «Краснодар»: дата матча РПЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Начало встречи – в 14:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «быкам» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.73. Шансы тольяттинцев оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.98.

«Акрон» тихо и размеренно осваивается в Премьер-Лиге. Команда оказалась совсем не подарком, а теперь, когда её состав пополнил ветеран Артём Дзюба, окрепла ещё сильнее. Нападающий очень полезен на поле даже в свои 36 лет. Плюс он станет отличным наставником для тольяттинской молодёжи.

С таким усиление подопечные Заура Тедеева вполне могут рассчитывать сохранить прописку в РПЛ. В первом же своём матче за «Акрон» Артём Дзюба сделал голевую передачу, а команда победила с разгромом «Химки» — 3:0. В минувшем матче Кубка России клуб из Тольятти вновь выиграл, но уже у «Факела» (2:0).

Подопечные Мурада Мусаева классно начали этот сезон как в чемпионате России, так и в Кубке. 11 матчей они не проигрывали, а победная серия насчитывала семь встреч. Всё имеет свойство заканчиваться, и «быки» проиграли ЦСКА (0:2) в кубковом матче. Однако в РПЛ они по-прежнему остаются непобеждёнными.