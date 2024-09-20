«Зенит» — «Факел»: когда матч РПЛ, во сколько начало, ставки и коэффициенты

21 сентября среди прочих сразятся за очки петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают принимающую сторону неоспоримым фаворитом. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.22, что даже в приближении переваливает за 80% вероятности. Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 16.00 — чуть больше 6% вероятности.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.55. Если хозяева выиграют с разницей минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу петербуржцев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Отрыв от ближайших преследователей — «Краснодара» и «Локомотива» — составляет два очка. «Факел» полирует место в зоне вылета. Пять набранных очков за восемь туров при пяти поражениях и всего лишь одной победе.