Букмекеры оценили шансы Дзюбы забить «Краснодару»

21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Начало встречи – в 14:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «быкам» и предлагают поставить на победу «Краснодара» с коэффициентом 1.73. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1730 рублей.

Шансы тольяттинцев оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.98.

Заключить пари на гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы предлагается за 3.60 (27%). Если Дзюба не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.25.