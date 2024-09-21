Эксперты оценили шансы «Краснодара» продлить победную серию

21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Начало встречи — в 14:00 мск.

«Краснодар» одержал пять побед подряд в РПЛ и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «быкам» и предлагают поставить на победу «Краснодара» с коэффициентом 1.73, это примерно 56% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1730 рублей.

Шансы тольяттинцев оценили в 5.20 (18%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85 (26%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.98.