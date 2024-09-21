«Акрон» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

«Акрон» тихо и размеренно осваивается в Премьер-Лиге. Команда оказалась совсем не подарком, а теперь, когда её состав пополнил ветеран Артём Дзюба, окрепла ещё сильнее. В первом же своём матче за «Акрон» Артём Дзюба сделал голевую передачу, а команда победила с разгромом «Химки» — 3:0. В минувшем матче Кубка России клуб из Тольятти вновь выиграл, но уже у «Факела» (2:0).

Если брать во внимание все турниры, то беспроигрышная серия «Акрона» длится четыре встречи. В том числе была победа над сине-бело-голубыми по пенальти — 1:1 (5:4 пен.). Самое важное для «Краснодара» — это правильно настроиться на соперника. Подопечные Мурада Мусаева классно начали этот сезон как в чемпионате России, так и в Кубке. 11 матчей они не проигрывали, а победная серия насчитывала семь встреч.

Всё имеет свойство заканчиваться, и «быки» проиграли ЦСКА (0:2) в кубковом матче. Однако в РПЛ они по-прежнему остаются непобеждёнными. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет всего лишь два очка. Последние четыре победы в первенстве краснодарцы одержали всухую.

В прошлых матчах с командами из первой пятёркой таблицы РПЛ «Акрон» уступал — «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:4). Правда, с момента этих встреч тольяттинцы стали более собранными и уверенными в себе. Плюс получили в своё распоряжение Дзюбу. Также нельзя не отметить сосредоточенность команды Заура Тедеева в защите. Не исключаем даже нулей на табло. А в качестве ставки предложим тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.