Оборот ставок на Кубок России упал после того, как матчи стали проводить в одно время с ЛЧ

Матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России впервые пересеклись по времени с играми Лиги чемпионов. Такое решение привело к тому, что оборот ставок на матчи Кубка снизился у российских легальных букмекеров. Об этом сообщил в своём телеграм-канале эксперт в области беттинга Владимир Прокофьев.

«У БК «Лига Ставок» оборот ставок на 4-й тур Кубка России снизился на 37% в сравнении с предыдущими турами. У БК «Пари» оборот упал на 56% в сравнении со 2-м туром Кубка России и на 36% — в сравнении с 3-м», — написал Прокофьев.

Он также добавил, что активнее всего игроки «Пари» ставили на матчи «Спартака» с махачкалинским «Динамо» (0:1) в 3-м туре Кубка России и самарскими «Крыльями Советов» (4:1) — в 4-м туре.