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Российские букмекеры оценили оборот ставок на Лигу чемпионов после изменения формата

Российские букмекеры оценили оборот ставок на Лигу чемпионов после изменения формата
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На этой неделе стартовал общий этап Лиги чемпионов. Турнир сменил формат — теперь нет групп, а команды сыграют по восемь матчей на первом этапе. В России же турнир больше не транслируют телеканалы семейства «Матч!», теперь Лигу чемпионов показывают на «Оkko».

Российские букмекеры оценили активность игроков в 1-м туре. Об этом в своём телеграм-канале рассказал эксперт в области беттинга Владимир Прокофьев.

«Средний оборот по матчу 1-го тура у БК «Лига Ставок» упал на 20% в сравнении с 1-м туром прошлого сезона. У БК «Пари» средний оборот по матчу вырос на 34%», — написал Прокофьев.

Он также отметил, что и в прошлом, и в нынешнем сезоне самым популярным матчем 1-го тура стала игра с участием мадридского «Реала». В прошлом сезоне команда Карло Анчелотти стартовала против берлинского «Униона», а в этом году играла со «Штутгартом».

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