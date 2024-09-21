«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.80.

Одна победа в шести матчах регулярного чемпионата — это результат действующего обладателя Кубка Гагарина на старте сезона. Обыграть удалось только СКА (5:4 ОТ). Серия поражений «лис» длится на протяжении четырёх встреч.

Вообще создаётся ощущение, что для возвращения к победам «Металлургу» нужно просто закрыть гештальт и выиграть у нижнекамского клуба. Ведь сразу после победы над СКА у «лис» было две встречи с «Нефтехимиком», которые они проиграли, — 0:2 и 2:3. Дальше последовали поражения от «Ак Барса» (0:2) и «Северстали» (2:5). Становится только хуже.

И календарь предоставляет ещё одну возможность для подопечных Андрея Разина взять реванш у «волков». Третья встреча на старте регулярного чемпионата с «Нефтехимиком». Болельщики могут и не простить, если «лисы» проиграют вновь. Сам тренер в недавнем интервью сказал, что есть проблемы с составом, добавив, что нужно не развалить игру, которая давала результат. А разве она ещё осталась?

Олег Леонтьев, кажется, мстит Андрею Разину за нелестные отзывы в его адрес во время послематчевой пресс-конференции. После того самого матча, с которого тренер «Магнитки» увёл команду. «Нефтехимик» черпает положительные эмоции и поднимает настрой победами над обладателем Кубка Гагарина.

Правда, такого запала хватает ненадолго. Обыграв дважды подряд магнитогорцев, «волки» победили «Локомотив» (1:0), но в последних двух встречах уступили. Сначала «Сибири» (2:5), а затем «Трактору» (2:3).

Если даже «Магнитка» пойдёт вперёд и начнёт забивать нижнекамцам, ответ последует моментально. Скорее всего, этот матч получится боевым, равным. Команды покажут характер, и обе забросят больше 1.5 шайбы. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.80. Но, откровенно говоря, в победу магнитогорцев уже не верится.