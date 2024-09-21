«Торпедо» — СКА: эксперты оценили шансы

21 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет принимать СКА на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу армейцев с Невы в основное время можно с коэффициентом 2.00. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2000 рублей.

Шансы нижегородцев оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.50.

Итоговая победа «Торпедо» идёт за 2.70, успех СКА с учётом ОТ и буллитов доступен за 1.48.