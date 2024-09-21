«Торпедо» — СКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: СКА победит за 2.00.

Даже Игорь Ларионов оказался не в силах бороться с критикой и после очередного поражения в последнем матче от «Северстали» заявил пресс-службе хозяев, что не будет отвечать на вопросы по Zoom. КХЛ вынесла предупреждение наставнику автозаводцев.

Скорее всего, это связано с давлением. Нижегородцы ведь проиграли пять из семи матчей. В последних трёх встречах подряд они потерпели поражения от «Спартака» (2:4), «Сочи» (3:5) и «Северстали» (4:5). А ведь этим летом «Торпедо» получило в свой состав опытных Войнова, Кагарлицкого и Свечникова. Тогда в чём же дело?

По словам Ларионова, его подопечные часто дарят соперникам те моменты, которых они не заслуживают. Если так будет продолжаться, то СКА непременно воспользуется подарками. Петербургский клуб только начинает набирать обороты. Летом команду пополнил Евгений Кузнецов. Его опыт великолепной игры в НХЛ непременно окажется полезным. Но не всё сразу.

Бывшему напарнику Овечкина потребовалось время для адаптации внутри КХЛ. СКА выиграл последние две встречи — у «Лады» (4:3 ОТ) и «Сочи» (7:4). В этих матчах Евгений отдал четыре результативные передачи. Удивил 18-летний Иван Демидов. Он набрал пять очков по системе «гол+пас» за этот короткий отрезок.

В общем, есть ощущение, что всё у Романа Ротенберга начало получаться. Новички постепенно привыкают к его установкам, тактике и выдают нужный результат. Про Демидова тренер СКА сказал, что у молодого нападающего есть хоккейный интеллект. А также отметил, что видит в нём будущее.

Это ещё раз намекает нам, что, в отличие от «Торпедо», в петербургском клубе нет никакого напряжения. Если подводить итоги, то будет разумно поставить на победу СКА в основное время с коэффициентом 2.00.