Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» продлить серию побед

21 сентября в матче 6-го тура Примеры «Реал» будет играть с «Эспаньолом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 мск.

Подопечные Карло Анчелотти идут на серии из трёх побед во всех турнирах, но отстают от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на четыре очка.

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на победу «Реала» с коэффициентом 1.18, это примерно 84% вероятности.

Шансы «попугаев» оценили в 17.0 (5%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.20 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.15.