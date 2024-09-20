Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» продлить серию побед

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» продлить серию побед
Комментарии

21 сентября в матче 6-го тура Примеры «Реал» будет играть с «Эспаньолом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Эспаньол». Беллингем, Мбаппе и Винисиус феноменальны
«Реал» — «Эспаньол». Беллингем, Мбаппе и Винисиус феноменальны

Подопечные Карло Анчелотти идут на серии из трёх побед во всех турнирах, но отстают от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на четыре очка.

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на победу «Реала» с коэффициентом 1.18, это примерно 84% вероятности.

Шансы «попугаев» оценили в 17.0 (5%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.20 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.15.

Материалы по теме
«Зенит» — «Факел». Никаких проблем для лидера РПЛ
«Зенит» — «Факел». Никаких проблем для лидера РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android