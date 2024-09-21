«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Реал» — «Эспаньол».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.03.

Подопечные Карло Анчелотти идут без поражений в Примере. Они победили «Вальядолид» (3:0), «Бетис» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0). Дважды «Реал» сыграл вничью – с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Килиану потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться в мадридском клубе. В последних двух встречах чемпионата Испании он забил три мяча.

Восстановился после травмы Джуд Беллингем. Он провёл на поле 80 минут в игре со «Штутгартом». Недавно разгорелись слухе о конфликте англичанина с нападающими «Реала», в том числе с Мбаппе. Но он их успешно опроверг, рассказав, что все они хорошие друзья, причём не только на поле.

«Эспаньол» в прошлом сезоне выступал в Сегунде, поэтому ему потребовалось время на адаптацию к более напряжённому ритму и соперничеству. Чемпионат Испании начался для «попугаев» тяжело. Они проиграли «Вальядолиду» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (0:1).

В последних трёх матчах бело-синие одержали две победы – над «Райо Вальекано» (2:0) и «Алавесом» (3:2), а также сыграли в нулевую ничью с «Атлетико». Хорошие впечатления оставляет Хавьер Пуадо, автор хет-трика в ворота «славных». Защитникам «сливочных» нужно обратить на него внимание и грамотно перекрывать.

Встреча «Реала» и «Эспаньола» может получиться результативной. Много говорить о возможностях и составе «сливочных» даже не придётся. Это невероятная компания звёздных футболистов, особенно это касается линии нападения. У «попугаев» тоже будут шансы отличиться, всё-таки такие команды часто недооценивают.

Ну и, наконец, последние три очные встречи заканчивались минимум четырьмя забитыми голами. Поэтому мы предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.03.