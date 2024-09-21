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«Ювентус» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита

«Ювентус» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита
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21 сентября во встрече 5-го тура Серии А «Ювентус» будет принимать «Наполи» на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами туринцев и предлагают поставить на победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.25. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2250 рублей.

Шансы неаполитанцев оценили в 3.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

Наиболее вероятный автор гола — Душан Влахович (2.50). Заключить пари на результативный удар в исполнении Ромелу Лукаку предлагают за 3.50.

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