«Ювентус» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.40.

«Ювентус» подходит к предстоящему матчу в чемпионате Италии с классным настроением. Во вторник туринцы провели первый матч нового формата Лиги чемпионов, обыграв ПСВ — 3:1. В Серии А чёрно-белые идут без поражений. Они побеждали «Комо» (3:0), «Верону» (3:0) и дважды сыграли вничью — с «Ромой» (0:0) и «Эмполи» (0:0).

«Наполи» в этом сезоне играет под руководством Антонио Конте — легенды «Ювентуса» не только как футболиста, но и как тренера. Напомним, с туринцами в роли наставника специалист выигрывал трижды чемпионат Италии и дважды — Суперкубок страны. Поэтому определённая мотивация на бывшую команду у него должна присутствовать.

«Партенопейцы» с Антонио Конте проиграли матч 1-го тура Серии А «Вероне» (0:3). Несомненно, это провал. Но следующие три встречи «Наполи» выиграл. Он победил «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Сделаем скидку на уровень соперников. Конечно же, он несопоставим с возможностями «Ювентуса». Но результат есть.

Во время трансферного окна состав неаполитанцев пополнил Ромелу Лукаку. На его счету два гола и две результативные передачи в двух матчах. Шикарный старт! Хвича старается не отставать — два мяча и два голевых паса в четырёх играх. В общем, вырисовывается очень классное сочетание игроков в атаке. Не говоря уже о футболистах защиты, которые тоже забивают.

У «Наполи» была полноценная недельная подготовка, отсутствуют травмы важных игроков, и есть отличный настрой на достижение поставленных задач. Антонио Конте должно быть удобно играть с «Ювентусом». Конечно, при Тьяго Мотте туринцы действуют совершенно по-иному, но всё-таки небольшие изменения в составе определённо последуют. А если нет, скажется усталость. Мы предпочтём ставку на победу «Наполи» с форой (0) за 2.40.