Дмитрий Хомуха считает, что «Акрон» может прервать победную серию «Краснодара» в РПЛ

21 сентября стартует 9-й тур РПЛ сезона-2024/2025. Своим прогнозом на игры поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, наибольший интерес в 9-м туре РПЛ вызывает дерби между «Спартаком» и «Динамо», а также матч «Ахмат» — «Крылья Советов».

«И «Спартак», и «Динамо» очень хорошо играют в атаку, действуют размашисто при организации атакующих действий. Но у каждой команды есть серьёзные проблемы с игрой в обороне, поэтому поставлю на результативную ничью. С большой долей вероятности голы забьют именно игроки группы атаки. У «Динамо» это Тюкавин, у «Спартака» – Барко», – прокомментировал специалист.

На результативную ничью 1:1 букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 7.00.

«В «Крылья Советов» пришли Сергеев и Олейников, восстановился основной атакующий игрок Гарре, поэтому команда постепенно будет выправлять ситуацию и подниматься по турнирной таблице. При этом «Ахмат» – единственная команда в РПЛ, которая не одержала ни одной победы в чемпионате. Ставлю на победу «Ахмата» со счётом 2:1, потому что отступать дальше им некуда», – убеждён эксперт.

На точный счёт 2:1 в пользу подопечных Сергея Ташуева букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 8.40.

Дмитрий Хомуха не исключает, что в этом туре тольяттинский «Акрон» может преподнести сенсацию.

«Возможно, «Акрон» остановит победную серию «Краснодара» и возьмёт очки в противостоянии. Коллектив пополнил харизматичный лидер Артём Дзюба, команда демонстрирует свой стиль игры», – рассказал специалист.

Поставить на то, что «Акрон» не проиграет в домашнем матче с «Краснодаром», можно в букмекерской компании «Лига Ставок» с коэффициентом 2.03.

Эксперт считает, что по итогам 9-го тура высока вероятность тренерской отставки. «В командах второй восьмёрки ситуация сложная, а турнирная таблица очень плотная, и любой неудачный результат может повлечь за собой отставку тренеров», – резюмировал Хомуха.

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