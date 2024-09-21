«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

«Ливерпуль» возвращается на арену АПЛ после волевой победы над «Миланом» в Лиге чемпионов. Это было хорошо! Ливерпульцы пропустили первыми уже на третьей минуте, но трижды забили в ответ. На этом фоне домашнее поражение от «Ноттингема» (0:1) в прошлом туре чемпионата Англии можно забыть.

Скорее всего, тренерский штаб просто решил подготовиться к старту в еврокубках. Как видно, не зря. Сейчас можно смело заявлять, что под руководством Арне Слота мерсисайдский клуб выглядит солидно и опасно. Разгром «МЮ» — подтверждение.

«Борнмут» в прошлом сезоне выглядел бодро, а новый начал нестабильно. Из Кубка английской лиги успел вылететь, проиграв «Вест Хэму», а в английской Премьер-лиге из положительного разве что победа над «Эвертоном» (3:2) и ничья с «Ньюкаслом» (1:1). В последнем же туре команда уступила всухую «Челси» (0:1) на своём поле.

Даже по результатам видно, что у подопечных Андони Ираолы есть определённые проблемы с обороной. Они регулярно пропускают. А если обратятся к истории, то вообще могут ужаснуться. За пять последних выездов на «Энфилд» клуб из Борнмута пропустил 20 мячей — в среднем по четыре за матч. Это очень много. И новый выезд ничего хорошего не сулит.

На середину следующей недели у «Ливерпуля» запланирована встреча в Кубке английской лиги с «Вест Хэмом». Не исключено, что тренерский штаб захочет дать футболистам немного отдохнуть, а потому игра будет не такой активной. Запаса у мерсисайдцев вполне хватает, чтобы на классе обыграть «Борнмут». Достаточно забить один-два мяча и не пропустить.