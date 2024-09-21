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Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» продлить победную серию

Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» продлить победную серию
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21 сентября в матче 5-го тура французской Лиги 1 «Реймс» будет играть с «ПСЖ» на стадионе «Огюст Делон». Начало — в 22:00 мск.

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«ПСЖ» начал чемпионат Франции с четырёх побед и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на победу подопечных Луиса Энрике с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1470 рублей.

Шансы красно-белых оценили в 7.20 (13%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.10 (19%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.45. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

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