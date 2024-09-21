«Реймс» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч «Реймс» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит с форой (-1.5) за 2.15.

Начинал новый сезон «Реймс» с поражения от «Лилля» (0:2). Этого хватило, чтобы Лука Элснер довёл игру своих подопечных до нормального состояния. Следующие три встречи красно-белые не проигрывали. Они победили «Ренн» и «Нант» — 2:1, а также сыграли вничью с «Марселем» (2:2). Ещё нужно подкачать защиту, потому что каждый раз в этом сезоне «Реймс» пропускал.

Подопечные Луиса Энрике в прошлом матче обыграли «Жирону» в Лиге чемпионов – 1:0. Матч примечателен тем, что в составе «ПСЖ» дебютировал Матвей Сафонов. И сделал это с «сухаря». Конечно, работы у российского вратаря было не так много, но даже в тех моментах, которые были, он выручил.

Журналист Le Parisien Доминик Северак позитивно оценил игру Сафонова, но отметил, что нужно увидеть его ещё раз в деле. Скорее всего, это получится. На сколько выбыл Доннарумма — пока неизвестно. Футболист получил мышечную травму и, по сообщениям официального сайта «ПСЖ», остаётся в лазарете на матч с «Реймсом».

В целом по игре парижан есть только положительные впечатления. Уход Мбаппе не сделал их слабее. Возможно, что красно-синие даже прибавили. Теперь в их составе угроза исходит абсолютно от каждого футболиста. Заиграла молодёжь – Баркола забил четыре мяча в играх первенства. Остаётся в отличной форме Дембеле.

В общем, о составе парижан можно долго рассуждать – он невероятно сильный и свежий. В Лиге 1 «ПСЖ» победил во всех четырёх встречах, сделав это результативно. Он обыграл «Гавр» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Лилль» (3:1) и «Брест» (3:1). В том числе поэтому мы рекомендуем ставку на победу парижан с форой (-1.5) за 2.15.

С учётом проблем «Реймса» при игре в обороне, у «ПСЖ» будет много шансов учинить разгром. Ну а если вновь в воротах сыграет Матвей Сафонов – у него есть мотивация занять место Доннаруммы в долгосрочной перспективе. Поэтому он будет очень старателен в каждом из моментов.