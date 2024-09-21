«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.70.

«В кубковом матче в среду тольяттинский «Акрон», принимая «Факел», выиграл 2:0, и у обеих команд на поле был неоптимальный состав. У «Краснодара» с ЦСКА в Москве наблюдалась похожая картина. Хотя резерв «Краснодара» — даже без лидеров, включая Сперцяна — выглядит внушительно. Но не помогло. ЦСКА победил — 2:0.

В чемпионате «Акрон» находится от идущего вторым «Краснодара» в 10 очках, на 11-м месте, куда он поднялся благодаря яркой домашней победе над «Химками» — 3:0. Забив 10 — на мяч меньше краснодарцев, — «Акрон» пропустил 13 против всего трёх у соперника. Тольяттинцы в восьми турах проиграли половину матчей, а «Краснодар» — ни одного.

Вообще поступь южан впечатляет. В предыдущем туре они обыграли «Ростов» — 2:0, и с учётом этого число победных матчей подряд достигло семи. А до кубкового поражения от ЦСКА из 12 был проигран лишь первый матч сезона — 2:4 «Зениту» в Суперкубке. Можно с трудом предположить, что при такой серии второе подряд поражение серебряному призёру сумеет нанести пусть дерзкий, но всё же новичок Премьер-лиги. Даже просто забить мяч в ворота надёжного Агкацева, который умело руководит хорошо сыгранной обороной, представляется непростым делом.

«Акрон» не имеет поражений в четырёх матчах подряд. И в трёх из них не пропускает. Пополнивший его ряды Дзюба силён в подыгрыше и эмоциональном воздействии: при нём Тольятти пока только выигрывает. Единственной на сегодня встречей двух команд был кубковый матч в мае прошлого года, когда в финале Пути регионов плотная оборона представлявших тогда Первую лигу тольяттинцев выстояла, и «Краснодар» победил только в серии пенальти благодаря двум сейвам Сафонова. Но та игра была выездной для ставшего сенсацией турнира «Акрона». Возможно, домашний характер матча теперь продиктует другую тактику. Но тут уже вполне можно наткнуться на быструю контратаку», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».