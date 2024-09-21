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«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 21 сентября

«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 21 сентября
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2 за 1.50.

«Акрон» в последних турах немного подправил свою ситуацию в чемпионате. В последних двух играх добыли четыре очка — более чем приемлемый результат. Более того, после разгрома от ЦСКА со счётом 0:4 команда Тедеева не пропускает. С «Ахматом» завершили встречу вничью — 0:0, а игра с «Химками» и вовсе стала лучшей для них в этом чемпионате. «Акрон» грамотно оборонялся, а сам при этом регулярно выбегал в контратаки. Одна из таких закончилась забитым голом, Солтмурад Бакаев здорово убежал со своей половины поля и сильно пробил в ближний угол, шансов у вратаря было мало. Ближе к концу тайма преимущество хозяев увеличил Стефан Лончар. Во втором тайме «Акрон» продолжил играть уверенно и на 90-й минуте довёл счёт до разгромного. Артём Дзюба мог забивать сам, но позволил это сделать Владимиру Хубулову, записав на свой счёт голевую передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» продолжает победную поступь. Прямо сейчас это лучшая команда последних туров. Самая недавняя потеря очков у них случилась в начале августа — 0:0 с «Факелом», после этого — исключительно победы. 2:1 обыграли ЦСКА, 2:1 — «Пари НН», со счётом 1:0 было повержено «Динамо», 3:0 разгромили «Локомотив». В последнем туре команда Мурада Мусаева играла с «Ростовом». Южное дерби получилось жарким, а героем встречи стал Эдуард Сперцян: его дубль позволил команде победить и приблизиться к «Зениту» на расстояние в два очка. «Краснодар» в хорошей форме, «Акрон» тоже, но класс команд пока несопоставим. При этом мы вполне можем увидеть немало голов, ведь обе команды в последнее время забивают много, но перестрахуемся. Тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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