«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 21 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2 за 1.50.

«Акрон» в последних турах немного подправил свою ситуацию в чемпионате. В последних двух играх добыли четыре очка — более чем приемлемый результат. Более того, после разгрома от ЦСКА со счётом 0:4 команда Тедеева не пропускает. С «Ахматом» завершили встречу вничью — 0:0, а игра с «Химками» и вовсе стала лучшей для них в этом чемпионате. «Акрон» грамотно оборонялся, а сам при этом регулярно выбегал в контратаки. Одна из таких закончилась забитым голом, Солтмурад Бакаев здорово убежал со своей половины поля и сильно пробил в ближний угол, шансов у вратаря было мало. Ближе к концу тайма преимущество хозяев увеличил Стефан Лончар. Во втором тайме «Акрон» продолжил играть уверенно и на 90-й минуте довёл счёт до разгромного. Артём Дзюба мог забивать сам, но позволил это сделать Владимиру Хубулову, записав на свой счёт голевую передачу.

«Краснодар» продолжает победную поступь. Прямо сейчас это лучшая команда последних туров. Самая недавняя потеря очков у них случилась в начале августа — 0:0 с «Факелом», после этого — исключительно победы. 2:1 обыграли ЦСКА, 2:1 — «Пари НН», со счётом 1:0 было повержено «Динамо», 3:0 разгромили «Локомотив». В последнем туре команда Мурада Мусаева играла с «Ростовом». Южное дерби получилось жарким, а героем встречи стал Эдуард Сперцян: его дубль позволил команде победить и приблизиться к «Зениту» на расстояние в два очка. «Краснодар» в хорошей форме, «Акрон» тоже, но класс команд пока несопоставим. При этом мы вполне можем увидеть немало голов, ведь обе команды в последнее время забивают много, но перестрахуемся. Тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».