«Зенит» — «Факел»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.01.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Зенит» в качестве фаворита будет принимать воронежский «Факел». Обе команды использовали ротацию в кубковых встречах, которые проходили посреди недели. «Зенит» добился победы — 2:0 дома над «Рубином», а «Факел» в гостях уступил «Акрону» с тем же счётом — 0:2. В принципе, если посмотреть на последние результаты «Факела», то легко заметить, что команда забила всего два гола в последних шести матчах чемпионата и Кубка России. Проблемы с тем, чтобы создавать моменты систематически, у «Факела» есть. Эта команда больше отталкивается от оборонительных построений, надёжной игры на своей половине поля и рассчитывает на редкие контратаки.

Против «Зенита», естественно, «Факел» будет являться аутсайдером. Тем более что в команде Сергея Семака на поле выйдет целая группа немного передохнувших футболистов. Они не играли в матче Кубка России с «Рубином». У «Зенита» всё в порядке, команда лидирует и идёт на первой строчке в российском чемпионате. При этом стоит заметить, что крупные победы «Зенит» одерживал только в самом начале этого российского сезона, когда побеждал «Ростов» — 5:0, «Крылья» — 4:0 и так далее. В последнее время «Зенит» если и побеждает, то делает это, не имея разницы в три забитых мяча. Поэтому мне кажется, что и в данной встрече «Зенит», естественно, будучи фаворитом, может добиться победы, но едва ли мы увидим очень большое количество голов в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».