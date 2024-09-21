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«Зенит» — «Факел»: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата России

«Зенит» — «Факел»: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.00.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице, команда умудряется не только не проигрывать, но и не пропускать — за восемь матчей лишь один мяч был отправлен в сетку петербуржцев. У Семака атакующая схема с тремя нападающими, которая позволяет играть в зрелищный футбол и радовать болельщиков.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» — главный претендент на вылет, команда пропустила уже 14 мячей. С такой статистикой против «Зенита» будет очень сложно набрать хотя бы одно очко. Частая смена тренеров и не лучшая трансферная политика не позволяют воронежцам обрести стабильную и уверенную игру. Думаю, что гостям не удастся совершить чудо, и «Зенит» одержит уверенную победу», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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