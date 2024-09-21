«Рубин» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ в Казани

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«В Казани команда Рашида Рахимова будет принимать ЦСКА, уступивший в прошлом туре российского чемпионата «Зениту» на своём поле со счётом 0:1. Посреди недели проходили кубковые матчи, и, естественно, тренеры дали возможность передохнуть многим лидерам своих команд, которые регулярно выходят на поле в матчах российского чемпионата.

У «Рубина», естественно, в преддверии игры с ЦСКА стоит отметить Мирлинда Даку, который будет сверхмотивирован после не самой удачной встречи прошлого тура с «Крыльями Советов». Тогда, напомню, в принципиальном для себя матче «Рубин» не просто не смог добиться победы, а и дома проиграл, не забив. «Крылья» победили в Казани со счётом 2:0. Моменты были у Даку, моменты были у его партнёров. И в целом второй тайм команда Рашида Рахимова провела намного лучше первого. Мы видим немного обновлённый «Рубин», потому что в этом сезоне в некоторых матчах Рашид Рахимов уже отходит от схемы с пятью защитниками и играет с четвёркой в линию. Кажется, что «Рубин» в этом сезоне станет, может быть, чуть менее сбалансированной командой, но чуть более атакующей и, соответственно, результативной. Футболисты для этого у «Рубина» есть, поскольку летом был приобретён ещё ряд очень неплохих новичков именно в полузащиту и атаку.

Что касается ЦСКА, то матч с «Зенитом» по содержанию, на мой взгляд, армейцам удался. Они создали немало моментов в первом тайме. Единственная проблема – реализация. Учитывая, что «Рубин» и ЦСКА могут играть в очень интенсивный футбол, мне кажется, что моменты в этом матче будут. И «Рубин» во второй игре подряд не останется без гола. Мой прогноз на эту встречу: обе команды забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».