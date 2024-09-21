«Рубин» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России 21 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.58.

«Казанцы в последнее время не блещут результатами, и это после двух побед подряд, удалось обыграть «Акрон» — 2:1 и махачкалинское «Динамо» — 2:0. После этого в команде что-то сломалось. «Спартаку» уступили очень обидно, «Рубин» играл в большинстве с 62-й минуты, но в итоге ещё и пропустил и проиграл 0:1, хотя красно-белые в той встрече вообще не атаковали. Совсем удивительным стал матч с «Крыльями», дома казанцы без особых шансов уступили 0:2, голы Гарре и Ивана Олейникова стали единственными в матче. «Рубин» упал на восьмую строчку и потерял возможность приблизиться к лидирующей пятёрке.

ЦСКА в чемпионате пока выступает не слишком удачно, в последних пяти матчах три поражения. Армейцы уступили 1:2 «Краснодару», 0:1 «Локомотиву». После этого удалось одержать две победы: «Акрон» разгромили 4:0 и обыграли «Химки» 2:0. В двух матчах не пропустили ни одного мяча, и болельщики могли подумать, что получится обыграть и «Зенит». Не получилось. Красно-синие больше били по воротам, больше создавали возможностей на половине поля соперника, но реализовать свои моменты не получилось. «Зенит» же забил ещё в первом тайме, снова отличился Лусиано. Сейчас красно-синие находятся лишь на шестой строчке и для того, чтобы приблизиться к лидерам сезона, должны побеждать уже в ближайшем туре.

«Рубин» не в форме, ЦСКА, даже несмотря на не лучшие результаты, показывает вполне приемлемую игру. Но дома казанцам вполне по силам минимум свести матч к ничейному результату. Поэтому подстрахуемся и выберем вариант: ЦСКА с форой 0», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».