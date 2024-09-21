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«Рубин» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России

«Рубин» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.17.

«ЦСКА сейчас выглядит гораздо лучше «Рубина». «Рубин» неплохо начал и поднялся очень высоко в таблице, но в последних трёх играх команда потерпела поражения, не забив ни одного гола. А ЦСКА в последних матчах выглядит хорошо и с отличным настроением едет в Казань после победы над «Краснодаром» в Кубке.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
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П2

«Рубину» очень тяжело даются домашние матчи, а ЦСКА сейчас находится в отменной форме. Для меня в этом матче ЦСКА явный фаворит, тем более что травмирован лидер обороны Вуячич.

Думаю, что ЦСКА здесь одержит уверенную победу», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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