«Рубин» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.17.

«ЦСКА сейчас выглядит гораздо лучше «Рубина». «Рубин» неплохо начал и поднялся очень высоко в таблице, но в последних трёх играх команда потерпела поражения, не забив ни одного гола. А ЦСКА в последних матчах выглядит хорошо и с отличным настроением едет в Казань после победы над «Краснодаром» в Кубке.

«Рубину» очень тяжело даются домашние матчи, а ЦСКА сейчас находится в отменной форме. Для меня в этом матче ЦСКА явный фаворит, тем более что травмирован лидер обороны Вуячич.

Думаю, что ЦСКА здесь одержит уверенную победу», — приводит слова Мора «РБ Спорт».