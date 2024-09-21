«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Эспаньол».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.00.

«Реал» Мадрид и «Эспаньол» сойдутся в шестом туре чемпионата Испании. Если не знать, как в этом сезоне выступает команда Анчелотти, кажется, что ее победа тут очевидна. На деле же, даже с таким соперником у «сливочных» могут возникнуть проблемы.

«Реал» пока не проигрывал в этом сезоне. Правда, дважды клуб уже позволил себе потерять очки в Ла Лиге, да еще и явно не с самыми сильными соперниками – 1:1 с «Мальоркой» и с «Лас-Пальмасом». Само собой, учитывая все чемпионские амбиции команды Анчелотти, она не должна терять очки в подобных играх. Та же «Барселона» не позволяла себе таких неудач, и теперь она с отрывом лидирует в турнире, опережая мадридцев на четыре очка.

В других встречах таких проблем у «Реала» не возникало, пусть и не всегда его победы были доминирующими – 2:0 с «Бетисом» и «Реалом Сосьедад», 3:0 с «Вальядолидом». На неделе «сливочные» стартовали в Лиге чемпионов матчем со «Штутгартом», в котором добыли победу, забив только на последних минутах – 3:1.

«Эспаньол» же не лучшим образом начал сезон – дважды проиграл «Вальядолиду» и «Реалу Сосьедад» с одинаковым счетом 0:1. Но затем результаты команды улучшились. Сперва подопечные Луиса Мигеля Рамиса сумели остановить напор «Атлетико», не пропустили от него – 0:0. А затем в двух турах коллектив и вовсе выиграл в тяжелых матчах – 2:1 с «Райо Вальекано» и 3:2 с «Алавесом».

В таблице «Эспаньол» сильно улучшил свою позицию, в сравнении со стартом сезона. Сейчас он идет на 12 месте. Но я все равно не думаю, что такие успехи важны перед игрой команды с «Реалом». Конечно, некоторые игровые проблемы есть у подопечных Анчелотти, уже дважды они потеряли очки в играх с соперниками схожего с «Эспаньолом» уровня. Но именно из-за этого, я думаю, они сейчас и не позволят себе расслабиться. Плюс, из лазарета начинают понемногу возвращаться игроки у команды.

«Реал» намного сильнее. Он и победит тут, я думаю, со счетом 2:0 – котировка 6.00.Перетруждать себя мадридцы не будут, им хватит пары мячей для виктории», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».