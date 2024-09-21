«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.75.

«Матч «Кристал Пэлас» с «Манчестер Юнайтед» мы увидим в 5-м туре АПЛ. Если бы не две последние игры «МЮ», я бы тут, возможно, даже выбрал бы победу хозяев поля. Но сейчас их шансы на успех примерно равны.

Да, начал сезон «Кристал Пэлас» не лучшим образом — дважды проиграл, ещё и не самым трудным командам, «Брентфорду» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2). Но вот после этого «орлы» не знали поражений — две победы и две ничьих. Правда, тут стоит оговориться, ведь победы у них были только над слабыми соперниками в Кубке лиги — 4:0 с «Норвичем» и 2:1 с «КПР».

А вот в двух турах АПЛ «Пэлас» продолжал терять очки — 1:1 с «Челси» и 2:2 с «Лестером». Я бы не сказал, что подопечные Оливера Гласнера находятся в прямо плохой форме. Пару побед они точно заслужили, но просто не везёт где-то, где-то соперник лучше реализует свои шансы.

«МЮ» проводит достаточно нестабильный сезон. Сперва он показывает сильный футбол в Суперкубке Англии, где чуть было не обыгрывает «Ман Сити» (1:2). Но вот после этого несколько слабых матчей провёл коллектив тен Хага, даже несмотря на одну победу — 1:0 с «Фулхэмом», 1:2 от «Брайтона» и 0:3 от «Ливерпуля». Казалось, что «красные дьяволы» снова в кризисе.

Однако две последние встречи позитивно прошли для «Юнайтед». Сперва они одолели «Саутгемптон», в матче с которым проигрывали первые полчаса, а после сейва Онана с пенальти «возродились» и победили 3:0. Ну а в Кубке лиги с «Барнсли» они ожидаемо разнесли соперника — 7:0.

Да, победа в Кубке лиги над противником из дивизиона рангом ниже — не такое уж большое достижение. Но для нынешнего «МЮ» это важно. Им нужно выигрывать, чтобы верить в свои силы. Состав у команды тен Хага остаётся достаточно сильным, даже звёздным. Летом она неплохо закупилась.

Так что поражения «Юнайтед» я в этой игре не жду. Но не думаю, что и «Пэлас» тут уступит. Это крепкий коллектив, который на своём поле даст отпор гостям. Тем более последняя очная встреча на «Селхерст Парк» завершилась разгромным поражением «МЮ» — 0:4.

Уверен, что сейчас они поделят очки. Ставлю на это с коэффициентом 3.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».