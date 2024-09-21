«Ювентус» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Ювентус» и «Наполи» проведут матч в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Обе команды находятся в хорошей форме, почти только выигрывали недавно. Не назову тут с ходу фаворита в их паре.

Казалось, что «Ювентус» уже готов снова возглавить в таблицу и не выпадать с верхушки турнира. Стартовал клуб с двух уверенных побед над «Комо» и «Вероной» — оба раза 3:0. Был виден новый стиль Тьаго Мотты, который заменил более консервативного Аллегри, отдающего предпочтение оборонительному и осторожному футболу. Однако серия побед «старой синьоры» недолго длилась.

Сперва клуб не смог обыграть «Рому» в тяжёлом матче – 0:0. Там ещё была примерно равная игра. Но вот в 4-м туре туринцы явно заслуживали победы — с «Эмполи» они создали много моментов, но так ни разу и не отличились, тоже 0:0. В таблице клуб опустился на четвёртое место.

У «Наполи» же была обратная ситуация. Начался сезон для клуба с поражения, причём неожиданного и даже незаслуженного. В матче с «Вероной» много шансов было, могли забить три-четыре мяча, а в итоге — проиграли 0:3. Но в следующих встречах неаполитанцы сделали работу над ошибками, ещё и Лукаку приехал. Случились уже три уверенные победы над «Болоньей» (3:0), «Пармой» (2:1) и «Кальяри» (4:0). С девятью очками подопечные Конте поднялись на второе место — отставание от лидирующего «Удинезе» составляет одно очко.

Тут нас ждёт равное противостояние. Обе команды демонстрируют активный и атакующий футбол. Особенно приятно в таком состоянии видеть «Ювентус». Может быть, я бы даже выбрал ставку на победу туринцев. Однако они на неделе проводили матч в Лиге чемпионов — обыграли ПСВ (3:1). Так что у неаполитанцев было чуть больше времени на подготовку. Уверен, это повлияет на игру.

Думаю, встреча будет равной, но рисковать соперники сильно не станут, сыграют осторожно. По голу они забьют, и всё на этом. Мой выбор тут — точный счёт 1:1. Он оценивается в 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».