«Ювентус» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Ювентус» и «Наполи» встретятся в 5-м туре Серии А. «Юве» хорошо начал сезон с Тьяго Моттой. Клуб в чемпионате ещё не пропускал, правда, дважды подряд сыграл нулевую ничью. На прошлых выходных он не смог забить в ворота «Эмполи» в гостях. Это был тяжёлый матч для туринцев, моментов было немного. Сложности у очень молодой команды молодого тренера были.

«Ювентус» в целом, если брать остальные матчи и плюс Лигу чемпионов, идёт хорошо. ПСВ он обыграл уверенно 3:1. Но ПСВ, кажется, такой удобный соперник для «Ювентуса». Он владел больше мячом. Туринцы впервые в сезоне меньше соперника владели. Понятно, что сценарий матча был таким, что в общем «Ювентусу» было даже так удобнее. Потому что он быстро забил и получил преимущество. А ПСВ — команда открытая, она давала «Ювентусу» пространство, которым клуб здорово пользовался.

«Юве» — очень быстрая команда, атлетичная, способная играть одновременно и в силовой, и в интеллектуальный футбол. Йылдыз уже начинает оправдывать свой 10-й номер, который ему доверили в таком юном возрасте. Маккенни забил, Гонсалес освоился. В общем, «Ювентус», несмотря на то что испытывает порой сложности, нравится болельщикам. Он хорош. И теперь вот первое настоящее испытание для клуба — игра с «Наполи».

«Наполи» в 1-м туре проиграл «Вероне», а после этого одержал сразу несколько побед подряд. В последнем туре неаполитанцы разгромили в гостях Кальяри» — 4:0. У Лукаку и голы, и голевые. При этом счёт все-таки не по игре был – «Кальяри» на гол свой наиграл, вратарь пару раз свою команду выручил. Жестокий результат для «Кальяри», но у «Наполи» есть исполнители, которые могут делать разницу. Они её сделали как раз в последнем матче для клуба.

«Наполи» без еврокубков. Он спокойно играет, готовясь в недельном цикле к каждому матчу. С Конте, я думаю, клуб в состоянии побороться за самые высокие места, за Лигу чемпионов и, кто знает, может быть, и за чемпионство. Учитывая силу атаки «Наполи», учитывая силу атаки «Ювентуса», атакующий акцент Мотты, его желание играть в атаку, учитывая, что Конте здорово готовит свою команду к каждому сопернику и «Наполи» в состоянии преодолевать прессинг «Ювентуса», я тут жду результативную игру. Поэтому возьму «обе забьют» с коэффициентом 1.97. Думаю, что в этом туре впервые в сезоне «Ювентус» пропустит. Всё-таки у «Наполи» атака очень сильная», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».