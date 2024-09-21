«Ливерпуль» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 21 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.75.

«21 сентября в пятом туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Борнмут». Учитывая настроение, с которым «красные» подходят к этой игре, не уверен, что у гостей есть шансы.

У «Ливерпуля» была интересная неделя. На прошлых выходных он намеревался без особых проблем обыграть «Ноттингем Форест». К их противостоянию команда Слота подходила на серии побед, в том числе, одолела уверенно МЮ со счетом 3:0. Но «лесники» провели отличный матч против мерсисайдцев, не дав им пространства, прессингуя и грамотно пользуясь своими шансами. Перестроиться «Ливерпуль» не смог — проиграл 0:1.

Одно из самых слабых мест у команды пока — первые таймы. В них хуже играет коллектив —несколько раз победу он добывал, меняясь после перерыва, как тактически, так и эмоционально. Этим воспользовался и «Милан» на неделе в первом туре ЛЧ, быстро забил «красным». Но терпеть второе поражение подряд команда Слота не намеревалась — она быстро вернулась в игру и уверенно выиграла 3:1 по итогу.

«Борнмут» в еврокубках не участвует. Более того, не так давно коллектив вылетел из Кубка лиги, уступив там «Вест Хэму» (0:1). В АПЛ у «вишен» в активе только одна победа — нервные 3:2 с «Эвертоном». В остальных встречах подопечные Ираолы очки теряли — 1:1 с «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслом», а также 0:1 от «Челси». Дважды команда точно могла и за победы побороться, но пока она не в состоянии это делать.

В общем, не вижу тут смысла особо рассуждать о перспективах «Борнмута». «Ливерпуль», конечно, сильнее. Единственное, что может помочь тут «вишням» — график. «Красные» будут выступать после выезда в Милан. Но даже в таком состоянии подопечные Слота без особых проблем способны одолеть противника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».