«Торпедо» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.72.

«Это будет один из самых зрелищных матчей дня. У «Торпедо» настрой на петербуржцев особый — вспомните, что весной СКА прошёл нижегородцев в плей-офф только ценой травм нескольких лидеров. К тому же команде Ларионова очень нужны очки после трёх поражений подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Что у хозяев точно получится, так это помотать нервы обороне и вратарям команды Ротенберга. Смело ставьте на большой тотал — у гостей атака тоже на ходу, в матче будет заброшено 6-7 шайб. А вот фаворит встречи — конечно, СКА. Выкладываться невские армейцы будут по полной, а по сумме мастерства они на несколько голов выше соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».