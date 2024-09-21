«Торпедо» – СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа СКА за 1.81.

«Торпедо» пока выступает явно не так, как от команды ждут её преданные болельщики. В семи матчах всего-навсего две победы. И рулевой нижегородцев Игорь Ларионов уже подвергается критике. В своём последнем матче «торпедовцы» уступили на выезде череповецкой «Северстали» — 4:5. Без, по-прежнему, травмированных Белевича, Берлёва и Орлова. А роль лидера на себя пытаются взять многие — Игорь Ларионов-младший, Василий Атанасов, сделавший хет-трик в выездном проигранном поединке с «Сочи» (3:5), Никита Артамонов, Сергей Гончарук, но пока с набранными очками у команды негусто.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА играл перед поездкой в Нижний Новгород, как раз в Сочи. И одержал яркую победу – 7:4. Там «армейцы» играли без травмированных Глотова и Зинченко. А блеснули Иван Демидов – 2+2, Степан Фальковский – 1+2. Три голевые передачи сделал Евгений Кузнецов. И красно-синие вышли на одинаковое соотношение побед и поражений – по три.

В прошлом сезоне в регулярном чемпионате «Торпедо» дважды обыграло СКА у себя на льду – 4:3 и 3:1. Но в «плей-офф», как вы помните, в «Нагорном» питерцы были сильнее – 5:2 и 4:1.

На этот раз очки команде с берегов Невы нужны прямо сейчас. Они и добьются успеха – СКА выиграет», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».