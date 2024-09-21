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«Металлург» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Металлург» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.27.

«Хозяева подходят к встрече с абсолютно кубковой мотивацией. Чемпионы на последнем месте на Востоке, у них четыре поражения подряд — из них два матча были проиграны как раз «Нефтехимику». Разин уже не рад тому, что в августе разжёг скандал высказываниями против главного тренера нижнекамцев. Команда Леонтьева мало того что классно выглядит в сентябре, так ещё и выкладывается теперь против «Магнитки» по полной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Тем не менее посоветовал бы ставить на победу «Металлурга». На стороне хозяев календарь: они отдыхали с понедельника, а их соперник в четверг вымотался в упорном матче с «Трактором». Дополнительный настрой чемпионам придадут и кадровые репрессии: пару игроков из команды уже отчислили, и остальные будут биться, чтобы не повторить их судьбу. Ну а по мастерству «Магнитка» всё равно сильнее. Их победа будет низовой, поскольку у команды Разина проблемы в атаке (в среднем гол за игру в последние две недели), а «Нефтехимик» сыграет вторым номером. Зрители увидят максимум четыре шайбы во встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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